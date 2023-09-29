روسيا تجري تدريبات لمواجهة سيناريو الحرب النووية

أفادت قناة "بازا تيليجرام" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية أن السلطات الروسية ستجري تدريبات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في 3 أكتوبر بسبب الخطر المتزايد للصراعات المسلحة بما في ذلك مع القوى النووية بالقرب من حدود روسيا.

من المقرر أن تجري روسيا مناورات على مستوى البلاد أوائل الشهر المقبل، بحسب تقارير جديدة، استعدادا لخطر الصراعات المسلحة التي تشمل القوى النووية.

ذكرت صحيفة نيوز وييك، أن هذه ستكون المرة الأولى التي تجري فيها موسكو مثل هذه التدريبات، والتي ستتخيل أن روسيا تخضع جزئيًا على الأقل للأحكام العرفية وأن ما يصل إلى 70 بالمائة من المرافق السكنية في البلاد قد تم تدميرها. وذكر التقرير أن التدريبات ستفترض أيضا انتهاء التعبئة العامة واحتمال حدوث تلوث إشعاعي.

ذكر التقرير أن قادة ومسؤولين من مختلف أنحاء المجتمع الروسي من قادة الدفاع المدني إلى رؤساء الشركات الحكومية، سيشاركون في التدريبات. وأضاف أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون الأوكرانية، التي ضمتها روسيا في سبتمبر 2022، معفاة من التدريبات.

تصاعدت التوترات النووية بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ولمحت روسيا إلى احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية وحذرت من احتمال تحول الحرب إلى الأسلحة النووية، في حين كان الداعمون الغربيون لأوكرانيا مترددين في بعض الأحيان في احتمال تصعيد الصراع القاسي من خلال مساعداتهم العسكرية.

مع تدفق القوات الروسية إلى أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قصوى. وبعد أشهر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مخاطر نشوب صراع نووي أصبحت الآن "كبيرة".

كثيراً ما ذكر مسؤولون روس بارزون، مثل الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، ومعلقو التلفزيون الحكومي الروسي احتمال نشوب حرب نووية. اقترح بعض المضيفين والضيوف في وسائل الإعلام الحكومية أن موسكو يجب أن تشن ضربات نووية على دول، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تدعم جهود كييف الحربية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في سبتمبر 2022: "إن فكرة الصراع النووي، التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق، أصبحت موضوعًا للنقاش. وهذا في حد ذاته غير مقبول على الإطلاق".

في يونيو 2023، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التهديد باستخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية كان "حقيقيًا"، حيث أعلن بوتين عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.