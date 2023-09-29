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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

المدينة المرورية
المدينة المرورية

نظم قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية، زيارة إلى مستشفى الناس الخيري لقلب الأطفال؛ للمشاركة في فعاليات اليوم الترفيهي الذي ينظمه المستشفى للأطفال الذين يتلقون العلاج به، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال؛ لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية، عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم، مخصصة للأطفال، واجتيازهم الحواجز المرورية، وذلك بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور.

ويتم منح الأطفال المرضى، كروت رمزية، على شكل رخص مرورية؛ وذلك لرفع الروح المعنوية لهم، وإدخال البهجة في نفوسهم؛ للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لهم خلال فترة العلاج.

ولاقى ذلك استحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

جاء ذلك، في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين. 

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إرشادات المرور الادارة العامة للمرور الحماية المدنية الدور المجتمعى اليوم الترفيهي مستشفى الناس الخيري

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