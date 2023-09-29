جمال شقرة: عدم تصوير حرب أكتوبر أضاع فرصة توثيق البطولات الفردية للجنود

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، إنه منبهر من أن هناك كتابات لرجال فكر وسياسة، ورجال الجيش، تؤرخ للفترة بين عام 67 و73، ولكن ينقصهم كثير من الوثائق، مشيرا إلى أن ما تم كتابته عن حرب 6 أكتوبر ، لم يتغلغل لرصد دور الجندي المصري، فالكل كان يتحدث عن دور خط بارليف، ودور القيادات، وخراطيم المياه.
وأضاف شقرة، خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن البطولات الفردية للجنود “ملحمية”، وهذا لم يتم ذكره، والجندي المصري لم يحصل على حقه في الدراما، ولا في التسجيل التاريخي.
وواصل حديثه: “لا أعلم لماذا لم يتم تصوير حرب أكتوبر، وضاعت علينا فرصة تصوير الحرب، وكان هناك قرار سياسي بعدم التصوير”.