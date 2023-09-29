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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال شقرة: عدم تصوير حرب أكتوبر أضاع فرصة توثيق البطولات الفردية للجنود

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، إنه منبهر من أن هناك كتابات لرجال فكر وسياسة، ورجال الجيش، تؤرخ للفترة بين عام 67 و‏73، ولكن ينقصهم كثير من الوثائق، مشيرا إلى أن ما تم كتابته عن حرب 6 أكتوبر ، لم يتغلغل ‏لرصد دور الجندي المصري، فالكل كان يتحدث عن دور خط بارليف، ودور القيادات، وخراطيم المياه.

‏وأضاف شقرة، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أن البطولات الفردية للجنود “ملحمية”، وهذا لم يتم ذكره، ‏والجندي المصري لم يحصل على حقه في الدراما، ولا في التسجيل التاريخي.

وواصل حديثه: “‏لا أعلم لماذا لم يتم تصوير حرب أكتوبر، وضاعت علينا فرصة تصوير الحرب، ‏وكان هناك قرار سياسي بعدم التصوير”.

جمال شقرة الجيش الجندي المصري خط بارليف الاعلامية رانيا هاشم

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