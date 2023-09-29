أستاذ تاريخ : يجب تكثيف تدريس حرب أكتوبر في المناهج | فيديو

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، ‏إنه مهم جدا تنمية وتثقيف الوعي التاريخي لشباب مصر ولا نريد أن تمحى حرب أكتوبر من الذاكرة، وهذه مهمة مؤسسات التنشئة الاجتماعية ويجب أن تلعب هذا الدور.

‏وأضاف شقرة، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أن التشويه موجود وحملات تزوير الواقع موجودة وفي النهاية إسرائيل لا تريد الاعتراف أنها هزمت في حرب أكتوبر وهذا تشويه لا يحتاج فقط أن نحتفل بالحرب كل عام ولكن نحتاج أن يكون في المناهج الدراسية جزء أكبر لتحليل ما حدث في حرب أكتوبر وعظمة أداء الجندي المصري واستيعاب الجندي المصري للتكنولوجيا الحديثة.