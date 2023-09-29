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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار خطة مكارثي الأخيرة لإبقاء عمل الحكومة.. أمريكا تندفع نحو الإغلاق

صدى البلد

صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الجمعة، على قرار يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة بشكل مؤقت قبل يوم واحد فقط من انتهاء التمويل الفيدرالي.

 

ووفقا لما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، لم ينجح رئيس مجلس النواب الأمريكي من تمرير القانون، وهو ما يعتبر فشل في منع الإغلاق الحكومي ويشكل انتكاسة لكيفن مكارثي، خلال محاولته عقد صفقة مع مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مؤقت.

 

فشل مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم القرار المستمر، بأغلبية 198 صوتًا مقابل 232 بعد أن صوت 21 جمهوريًا مع الديمقراطيين ضده. معظم الجمهوريون الذين رفضوا مشروع القانون من اليمينيين.

 

كان هذا الإجراء سيحافظ على تمويل الحكومة لمدة 30 يومًا مع خفض التمويل بنسبة 30٪ لجميع الوكالات باستثناء وزارات الدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى.

 

انهارت خطة اللحظة الأخيرة لكيفن مكارثي لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتًا، حيث رفض اليمينيون المتشددون الحزمة، مما يجعل الإغلاق شبه مؤكد.

 

رفض الجمهوريون من جناح مكارثي اليميني دعم مشروع القانون على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق التي بلغت ما يقرب من 30٪ للعديد من الوكالات والأحكام الصارمة المتعلقة بأمن الحدود، ووصفوها بأنها غير كافية. رفض البيت الأبيض والديمقراطيون النهج الجمهوري ووصفوه بأنه متطرف للغاية.

 

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، فإن فشل التصويت علي مشروع القانون قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتمويل الحكومة، يوم السبت، لم يترك سوى خيارات قليلة لمنع الإغلاق الذي سيؤدي إلى إجازات العمال الفيدراليين، وإبقاء الجيش يعمل بدون أجر وتعطيل البرامج والخدمات لملايين الأمريكيين.

 

تضع هذه النتيجة رئاسة مكارثي في خطر شديد مع عدم وجود أي نفوذ سياسي لقيادة مجلس النواب في لحظة حرجة دفعت الحكومة إلى الأزمة.

 

بمجرد بدء النقاش، أعلن كبير منتقدي مكارثي، النائب الجمهوري مات جايتز من فلوريدا، أنه سيصوت ضد الحزمة، واصفا بنودها المتعلقة بأمن الحدود بأنها غير كافية، وحث زملائه على "عدم الاستسلام".

 

يمضي مجلس الشيوخ قدما في خطته التي تحظى بتأييد واسع النطاق من الحزبين والتي يفضلها الجمهوريون والديمقراطيون لإبقاء الحكومة مفتوحة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا وحسابات الكوارث الأمريكية.

 

قال جان بيير: "لقد حدد مجلس الشيوخ الطريق إلى الأمام لتمويل الحكومة بدعم من الحزبين، وعلى الجمهوريين في مجلس النواب فقط أن يسلكوه".

 

الجمهوريون انتهاء التمويل الفيدرالي إغلاق الحكومة الأمريكية مجلس النواب

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