المفتى: لو عشنا فى عهد النبي لكنا مثل الصحابة مع الرسول

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كل تفاصيل حياة النبي كانت قدوة وأسوة حسنة في بيته وصلاته وعلاقته بجيرانه.

وأكد شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن سيدنا عبد الله بن عمر كان شديد الاقتداء بالنبي حتى كان يسير مثله، والصحابة رصدوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور الخاصة جدًّا في الحياة الزوجية.

ابتسامة رسول الله

وتابع: الصحابة كانوا يصفون ابتسامة رسول الله وأنه كان يضحك حتى تظهر نواجذه، وكيف كان هناك أربع شعرات بيض في لحيته، ووصفوا إناءه وشربه.

وتابع مفتي الجمهورية قائلا:" لو عشنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنا مثل الصحابة وأكثر فى معاملتهم لسيدنا محمد".