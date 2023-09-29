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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول يكشف الموعد النهائي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن الموعد النهائي لانضمام كييف إلى التكتل.

وقالت "ماتيرنوفا" إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا تمت فيها الإصلاحات الداخلية التي يجب تنفيذها، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن "الموعد الواقعي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو عام 2030.

وأشارت إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الداخلية التي يجب على الاتحاد الأوروبي تنفيذها، منوهة إلى أن عام 2030 هو موعد نهائي واقعي لكن هذا يعتمد على وتيرة الإصلاحات.

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