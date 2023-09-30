سمير نوح: عملية نسف تشوينات الذخيرة تمت تحت قيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي|فيديو

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، عن عملية 4 يوليو 1967 الاستشهادية.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الجمعة: "هي العملية التي قمنا بنسف مخزن تشوينات ذخيرة العدو الإسرائيلي وكان يحوي أكثر من مليون صندوق للذخيرة، وكانت هذه العلمية بعد هروبنا من ميناء الأدبية بالسويس، بعد اختيارنا للقيام بعمليات فدائية وانتحارية ضد العدو الإسرائيلي، وكانت الصاعقة البحرية هي النواة الأولى للعمل مع الشهيد ابراهيم الرفاعي، وكانت عملية نسف تشوينات الذخيرة تمت تحت قيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وبعد تكوين الفرقة الخاصة به كان يرفع الروح المعنوية لكل الأفراد المشاركة معه في العمليات الانتحارية بعبارات حماسية، والتقيت بالشهيد ابراهيم الرفاعي لأول مرة في حلمية الزيتون، وكان إبراهيم الرفاعي يقوم بتدريبنا على السباحة ضد التيار.

وأضاف: "من المهام التي شاركت فيها علمية كمين جبل مريم في 25 أغسطس 68، وكما شاركت مع إبراهيم الرفاعي في تدمير أكثر من مليون ذخيرة للعدو في 4 يوليو 67، بعد عملية رأس العش، والتي استشهد فيها عدد كبير من أبطال الصاعقة البحرية، كما شاركت في عملية الصواريخ الكهربائية التي كنت مع البطل إبراهيم أحمد غلوش من الغربية، بحضور الخبراء السوفيت، وكان في هذا الوقت قامت أمريكا بإهداء إسرائيل صواريخ للتجربة في الحرب فكانوا يقوموا بضرب هذه الصواريخ علي أي طريق موازي لقناة السويس، وبالفعل خرج أحد السباحين الأبطال لإحضار صاورخ من العدو لإجراء الفحوصات الحربية عليه حتى نتصدى له".

