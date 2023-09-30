عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الـ SUV الجديدة، وتقدم تويوتا أسطولاً متنوعاً من السيارات مما يجعلها الأكثر مبيعاً في السوق السعودي.

 

تويوتا فورتشنر موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

 

بينما تأتي بمحرك ثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

قاعدة عجلات 2745 مم.

طول 4795 مم.

عرض 1855 مم.

ارتفاع 1835 مم.

خزان وقود سعة 80 لترا.

عدد 7 مقاعد.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 122,800 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 133,600 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 145,500 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 156,975 ريالاً

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 170,200 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 177,445 ريالاً

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 177,900 ريال

السعودية تويوتا فورتشنر SUV فورتشنر تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الذهب مستمر في الهبوط.. مفاجأة سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

فرصة للشراء.. هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

موضوعات متعلقة

بداية من 140 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر

لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بدون جمارك أو أوفر برايس

بيجو 5008 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

5 سيارات سيدان مستعملة بأسعار أقل من 140 ألف جنيه

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

لو متعرفش.. أسباب ضعف فرامل اليد في السيارة

ترشيحاتنا

حدث فى مدينة نصر.. ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الصغار فى التسول

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

شاكيرا..تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة عن موسم الرياض

المصري الديمقراطي: مستمرون في جمع التوكيلات لترشيح فريد زهران

تفاصيل جديدة عن حادث اصطدام قطارين في اسكتلندا

طلب من عمرو أديب لحملة الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

بفستان اخضر لامع.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة مثالية

بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023 

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

فيديو

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ