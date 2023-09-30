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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أمريكي بالغ بشأن التعبئة العسكرية لـ صربيا على حدود كوسوفو

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، وعبر عن قلقه بشأن التعبئة العسكرية لصربيا قرب الحدود مع كوسوفو.

وناقش سوليفان وكورتي الحوار الذي يجري بين كوسوفو وصربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "الحرة" الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان شدد على أن الحوار "هو الحل الوحيد طويل المدى لضمان الاستقرار في أنحاء كوسوفو".

كما أعرب سوليفان عن استعداد واشنطن للعمل مع حلفائها لضمان حصول قوات حفظ السلام في كوسوفو التابعة للناتو على الموارد الضرورية لأداء مهامها.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تحدث وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مؤكدا أهمية تهدئة التوترات مع كوسوفو بعد أعمال عنف في الآونة الأخيرة ومقتل أحد أفراد الأمن من كوسوفو.

وقالت الوزارة في بيان "أكد الوزير أنه يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات الموجودين الآن في صربيا".

وقتل شرطي كوسوفي، الأحد، في كمين بشمال كوسوفو، حيث يشكل الصرب غالبية في مدن عدة. 

وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين القوات الخاصة في شرطة كوسوفو ومقاتلين صرب مدججين بالسلاح.

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