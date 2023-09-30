في عيد ميلادها الـ91.. قصة معاناة شريفة ماهر مع أبنائها

يحل اليوم السبت 30 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة شريفة ماهر، الـ 91، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1932، وقدمت عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

شريفة ماهر وأزمة مع أبنائها

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن علاقتها بباقي أبنائها، وظهرت مع ابنها الأصغر محمد، وهو يغني لها أغنية “ست الحبايب”.

وقالت شريفه ماهر: "ابني محمد هو ابن زوجي الثاني، وهو يرعاني ويعاملني جيدا، وصوته حلو مثلي".

فيما قبَّل محمد، يد والدته، وغنى لها: “زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي.. يا رب يخليكي يا أمي.. يا ست الحبايب.. يا حبيبة”.

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها، حيث أصيبت بكسر في ذراعها اليسرى.

وقالت شريفة ماهر: "ابني الأكبر شريف ضربني وسقطت من على السلم وإيدي انكسرت، وبعد أيام من الكسر ضربني مجددا".

وأضافت: "سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي".

واختتمت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأني تعرضت لظلم كبير منهم".

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن تفاصيل صادمة بشأن خلافها مع أولادها.

وقالت: "ولادي استولوا على أموالي، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام، كما أنهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

وأضافت: "ابني شريف أصيب بفيروس كورونا، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي لكي ينقل الفيروس لي وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

وأكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة لما تتعرض له هي حالياً.

وقالت شريفة ماهر لـ “صدى البلد”: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وساندنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابهة إلى حد ما”.

وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصالا تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.