الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستهدف تأمين الصدارة أمام وولفرهامبتون

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب مولينيو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، تحقيق الفوز على وولفرهامبتون في مباراة اليوم، لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون: “جون ستونز وكيفين دي بروين غير جاهزان وبيرناردوسيلفا ليس بخير، أعتقد أن باقي الفريق جاهز”.

على الجانب الآخر، يستهدف وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيب جوارديولا، تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.