مدبولي: الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مخطط التنمية العمرانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مخطط التنمية العمرانية.

وأوضح «مدبولي» ، خلال كلمته في جلسات مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ما تم عمله في سيناء خلال الـ 9 سنوات الماضية لم يتم تحقيقه من قبل في مصر، موضحا أن الدولة عملت على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن نقوم بالبناء في كل منطقة في ربوع مصر لأننا نستهدف تحسين جودة حياة المواطن، لافتا إلى أن كل الدول التي نجحت في مشوار التنمية بنت عواصم جديدة.