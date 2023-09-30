مدبولي: تطوير سكن لائق للمصريين وبناء 1.5 مليون شقة بـ 750 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا عملنا على تطوير سكن لائق للمواطنين وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.

وأضاف «مدبولي» خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة هدفها خلق طريقة جديدة لعمل الحكومة تقوم على الابداع والابتكار.