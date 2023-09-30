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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: الدول لا تتقدم دون عمل مستدام ومتواصل على مدار عقود.. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما حدث من إنجازات في الدولة المصرية على مدار 9 سنوات، بكل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري، ووصفها بأنها «إنجازات لم تحدث منذ قرون في مصر».

وأكد مدبولي ، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة والذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية سبب بتحديات وتداعيات كبيرة جدا من تضخم وارتفاع أسعار السلع، جعلت الدول تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، وأصبح لسان حال المواطن المصري اليوم يتساءل عن الأزمة وتوقيت الخروج منها، ومتى تصبح مصر مثل دول بالعالم كمثال للتقدم والنجاح؟، ومتى نصبح بمثل قوة اقتصاد تلك الدول؟.

وتابع «رئيس مجلس الوزراء»: «لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن الدول دي ما وصلتش لكده في يوم وليلة، ماليزيا وسينغافورة كانتا على شكل آخر من سنوات، ومثلهما ألمانيا والصين، الدول ما بتتغيرش وتبقى دول ذات شأن في يوم وليلة، الأمور بتاخد وقت وشغل وتعب وشغل مستدام ومتواصل على مدار عقود».

مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية حكاية وطن

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