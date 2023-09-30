خلال حملات مكبرة .. سقوط 11 تاجر عملة فى 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

حيث واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية ، المنوفية ، المنيا ، بنى سويف" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم.

وتمكنت الحملات من ضبط (عاطل) بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

كما تم ضبط (4 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وتم ضبط (3 أشخاص ) بمديرية أمن المنيا.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ماكينة عد نقدية).

ونجحت الحملات فى ضبط (3 أشخاص) بمديرية أمن بنى سويف .. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.