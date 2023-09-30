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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبال برش المياه.. أولى رحلات مصر للطيران من طوكيو تصل مطار القاهرة.. صور

مصر للطيران
مصر للطيران

وصلت فجر اليوم أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار ناريتا بطوكيو باليابان من طراز دريم لاينر B787 -9  وعلى متنها 147 راكبا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال اولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة.

كان في استقبال ركاب الطائرة السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وحرمه ورافقه الطيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان على متن الطائرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الأثار سابقاً.

وقام فريق من مصر للطيران بتقديم عدد من الهدايا التذكارية والورود لركاب الرحلة إحتفالًا بوصول أولى رحلات مصرللطيران من اليابان إلي مصر.

يذكر أن رحلة الذهاب من القاهرة إلى مطار ناريتا غادرت مساء الخميس الماضي وكان في وداعها وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والسفير الياباني ومجموعة من قيادات الطيران المدني.

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