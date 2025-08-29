أستاذ بجامعة هارفارد: العلاج المناعي أحدث تحولا جذريا في مكافحة السرطان

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يشهد اليوم ثورة حقيقية في المجال الطبي، تتجاوز مجرد الخلايا الجذعية لتشمل ابتكارات واعدة في علاج السرطان والأمراض المناعية.

استخلاص الخلايا المناعية

وأضاف أسامة حمدي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاج المناعي (Immunotherapy) أحدث تحولًا جذريًا في مكافحة السرطان، حيث يمكن أخذ عينة من دم المريض واستخلاص الخلايا المناعية القادرة على مهاجمة الخلايا السرطانية، ثم تنميتها خارج الجسم وإعادتها للمريض لتهاجم السرطان بفاعلية.

علاج أنواع من السرطانات

وأوضح أن هذا العلاج فتح أفاقًا لعلاج أنواع من السرطانات كانت سابقًا تعتبر نهاية المطاف للمريض، مشيرا إلى تجربة واقعية، حيث تمكن علاج تجريبي باستخدام الإميون ثيرابي لمريضة مصابة بسرطان الثدي انتشر في المخ والكبد، من القضاء على السرطان تمامًا، ما اعتبره إعجازًا علميًا حقيقيًا.

التهابات المفاصل الروماتيزمية

كما لم يقتصر الحديث على السرطان، بل تناول الدكتور أسامة حمدي تطورات علاج الأمراض المناعية مثل الصدفية والتهابات المفاصل الروماتيزمية، مؤكدًا أن الابتكارات مثل الأجسام المضادة أحادية النسيلة (Monoclonal Antibodies) ستغير مستقبل هذه الأمراض، وستوفر حلولًا فعالة كانت تعد مستحيلة في السابق.