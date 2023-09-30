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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين من مختلف الجنسيات على متن باخرتين "فنادق عائمة"

فوج سياحي ببني سويف
فوج سياحي ببني سويف

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين"فنادق عائمة"أثناء مرورهما  بالمحافظة في رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة، حيث تم استقبال الباخرة "لاترافيا"وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 48 سائحاً، بالتزامن مع استقبال الباخرة" كلوب فيجن" وعلى متنها  33 سائحاً  ألمانياً،وكان في استقبال الفوجين :الأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة ،الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة،الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة،  عبد الحي سيد مدير الممشي السياحي.


وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وقد أكدت مدير السياحة، أن أعضاء  الفوجين  أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم " والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

بني سويف بالممشى السياحى حفاوة الاستقبال محافظة بني سويف محمد هاني غنيم لممشي السياحى بني سويف ت

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