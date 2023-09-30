عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد..أمطار نيويورك القاسية تكشف فضيحة البنية التحتية الأمريكية

نيويورك
نيويورك

تسببت عاصفة شديدة في هطول أمطار يزيد ارتفاعها عن 7 بوصات في أقل من 24 ساعة على أجزاء من مدينة نيويورك، الشوارع إلى أنهار سريعة الجريان وتوقفت حركة مترو الأنفاق مع تدفق المياه إلى المحطات  تحت الأرض، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وكشفت العاصفة، التي ضربت بعد عامين فقط من الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا، الأحياء الخمسة وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا في المدينة، وهو ما يكشف مدى ضعف البنية التحتية القديمة في بيج آبل أمام الأحداث المناخية القاسية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. 

 


بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على إجبار إعصار ساندي المسؤولين على إعادة التفكير في معنى المرونة المناخية في مدينة نيويورك، يبدو أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.


سقطت كميات من الأمطار الغزيرة تصل إلى 2.5 بوصة في الساعة في بعض الأماكن الأكثر تضرراً. وأغلقت عدد من الطرق  وغمرت المياه السيارات وحوصرت العديد من حافلات المدينة  نتيجة للفيضانات المفاجئة. 


تم تعليق عمل مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية  والسفر الجوي أو تأخيرها بشدة، وتم إخلاء مدرسة واحدة على الأقل في بروكلين أثناء العاصفة.

وقال جوزيف كين، الباحث في شئون البنية التحتية في معهد بروكينجز، إن ”الحقيقة التي تواجه المدن، بما في ذلك في أماكن مثل نيويورك، هي أن المناخ أصبح أكثر تطرفا، ولا يمكن التنبؤ به بشكل أكبر ويتطلب المزيد من الاستثمار”.


وقال ستيف بوين، كبير مسؤولي العلوم في شركة Gallagher Re، وهي شركة وساطة عالمية لإعادة التأمين، إن أحداث الطقس المتطرفة مثل هذه تكشف مدى سرعة تحول المخاطر في مدن مثل نيويورك مع تكثيف تغير المناخ هطول الأمطار وانهيار البنية التحتية  الحالية.

وقال بوين إن الجو الأكثر دفئًا يمكن أن يحمل المزيد من الرطوبة، مما قد يجعل العواصف أكثر شدة.

تابع ″خلاصة القول هي أن لدينا بنية تحتية في نيويورك، وبنية تحتية في أنحاء الولايات المتحدة وبصراحة في العديد والعديد من أجزاء العالم، ببساطة غير قادرة على  تحمل تغير المناخ الذي نشهده اليوم  ، وبالتأكيد ليس ما قد يأت في المستقبل”.


وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، ووصفت العاصفة بأنها ”حدث يهدد الحياة”.

24 ساعة الأحداث المناخية إعصار إيدا البنية التحتية السكك الحديدية الطقس المتطرف المرونة المناخية تغير المناخ هطول امطار خطوط السكك الحديدية صحف أمريكية في أقل من 24 ساعة فيضانات مترو الأنفاق مدينة نيويورك معهد بروكينجز مطار نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

موضوعات متعلقة

وقف كل التقارير الاقتصادية .. هذا ما سيحدث إذا ما أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها

صحف السعودية| المملكة تستحوذ على 42 % من الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط.. مطالب بـ السودان بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.. مصرع عضو في حماس .. وزلزال شرقي إيران

150 دولارًا لا تكفي أسرة إيرانية.. تحذير لحكومة طهران من احتجاجات وشيكة

البنتاجون يكشف عن مخاوفه النووية من أربعة دول كبيرة

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ نتائج ربع سنوية في عام مع انخفاض بـ2.9%

لن أرتاح حتى يحاكم ترامب.. تعليق أول مدان في قضية تزوير جورجيا

الحكومة الأمريكية مهددة بالإغلاق ..باق أقل من يومين على احتمالات الفوضى

لولاي لكان ميتا.. هكذا سخر ترامب من جميع منافسيه حتى بايدن

ترشيحاتنا

السيسي للمصريين : عينكم على استقرار الدولة ومش مهم الانتخابات هتجيب مين

الرئيس السيسي: الدولة خسرت 450 مليار دولار بالفترة من 2011 وحتى 2013

بمناسبة العام الدراسي.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم |صور

محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام توتنهام

شاهد..أمطار نيويورك القاسية تكشف فضيحة البنية التحتية الأمريكية

كيف تختار سيارة كهربائية مستعملة؟.. اعرف الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غير تقليدي.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها| شاهد

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ