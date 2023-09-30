شاهد..أمطار نيويورك القاسية تكشف فضيحة البنية التحتية الأمريكية

تسببت عاصفة شديدة في هطول أمطار يزيد ارتفاعها عن 7 بوصات في أقل من 24 ساعة على أجزاء من مدينة نيويورك، الشوارع إلى أنهار سريعة الجريان وتوقفت حركة مترو الأنفاق مع تدفق المياه إلى المحطات تحت الأرض، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وكشفت العاصفة، التي ضربت بعد عامين فقط من الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا، الأحياء الخمسة وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا في المدينة، وهو ما يكشف مدى ضعف البنية التحتية القديمة في بيج آبل أمام الأحداث المناخية القاسية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.



بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على إجبار إعصار ساندي المسؤولين على إعادة التفكير في معنى المرونة المناخية في مدينة نيويورك، يبدو أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.



سقطت كميات من الأمطار الغزيرة تصل إلى 2.5 بوصة في الساعة في بعض الأماكن الأكثر تضرراً. وأغلقت عدد من الطرق وغمرت المياه السيارات وحوصرت العديد من حافلات المدينة نتيجة للفيضانات المفاجئة.



تم تعليق عمل مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والسفر الجوي أو تأخيرها بشدة، وتم إخلاء مدرسة واحدة على الأقل في بروكلين أثناء العاصفة.

وقال جوزيف كين، الباحث في شئون البنية التحتية في معهد بروكينجز، إن ”الحقيقة التي تواجه المدن، بما في ذلك في أماكن مثل نيويورك، هي أن المناخ أصبح أكثر تطرفا، ولا يمكن التنبؤ به بشكل أكبر ويتطلب المزيد من الاستثمار”.



وقال ستيف بوين، كبير مسؤولي العلوم في شركة Gallagher Re، وهي شركة وساطة عالمية لإعادة التأمين، إن أحداث الطقس المتطرفة مثل هذه تكشف مدى سرعة تحول المخاطر في مدن مثل نيويورك مع تكثيف تغير المناخ هطول الأمطار وانهيار البنية التحتية الحالية.

وقال بوين إن الجو الأكثر دفئًا يمكن أن يحمل المزيد من الرطوبة، مما قد يجعل العواصف أكثر شدة.

تابع ″خلاصة القول هي أن لدينا بنية تحتية في نيويورك، وبنية تحتية في أنحاء الولايات المتحدة وبصراحة في العديد والعديد من أجزاء العالم، ببساطة غير قادرة على تحمل تغير المناخ الذي نشهده اليوم ، وبالتأكيد ليس ما قد يأت في المستقبل”.



وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، ووصفت العاصفة بأنها ”حدث يهدد الحياة”.