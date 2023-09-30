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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية .. قافلة علاجية تخدم المرضي الأولي بالرعاية في 4 قري |صور

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم ٨٤ مريض ومريضة بعدد ٤ قري وهم قرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية ميت المخلص بمركز زفتي، وقرية الهياتم بمركز المحلة الكبري، وقرية كفرعصام بمركز طنطا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا.

 

واكد احمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

 

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن، فضلا عن عمل الاشاعات والتحاليل المطلوبة .

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موضحا أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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مشيداً، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة احمد حمدي عبدالمتجلي لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

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