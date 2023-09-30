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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد انتهاء أزمة القيد.. هل يتعاقد الزمالك مع مهاجم الأهلي السابق؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستعد نادي الزمالك للاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2024، بعد انتهاء أزمة القيد، حيث يهدف الفريق إلى ضم ثلاث صفقات قوية لتعزيز صفوفه.

 

يذكر أن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في نادي الزمالك، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، قد أعلن مؤخرا عن نجاحه في رفع حظر القيد للنادي بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

 

وتم منع الزمالك من القيد في الصيف الماضي بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، حيث حصل اللاعب على حكم رسمي بأحقيته في 180 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة لمبلغ 90 ألف دولار كتعويض.

 

هذا بالإضافة إلى عدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والخاصة بفسخ تعاقد لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي شيكابالا والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار.

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انتهاء أزمة القيد بالزمالك

وفقا لما أعلنه خالد رفعت، يُسمح الآن للنادي بقيد اللاعبين الناشئين بشكل طبيعي، استعدادًا لقيد لاعبي الفريق الأول في يناير المقبل، حيث كان الفريق على وشك إتمام 3 صفقات خلال الصيف الماضي قبل منعه من القيد.

ومن المتوقع أن يستأنف المفاوضات للاعبين الثلاثة وأنديتهم في يناير المقبل، حيث يستهدف الزمالك، ضم محمود حمادة نجم فريق فاركو لتعزيز خط الوسط، ويسعى أيضًا للتعاقد مع محمد شحاتة لاعب وسط فريق طلائع الجيش بناء على المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

كما يسعى الفارس الأبيض لضم مهاجم بشكل عاجل، حيث توصلت اللجنة الفنية بالنادي الأبيض إلى أن أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق، إلى جانب التعاقد مع مهاجم أجنبي.

 

هل يتعاقد الزمالك مع مهاجم الأهلي؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن الزمالك قد قدم عرضًا للحصول على توقيع اللاعب أحمد حمدي، نجم مونتريال الكندي ولاعب الأهلي السابق، وذلك خلال سوق الانتقالات المقبل، مقابل مبلغ مالي يصل لنحو 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأشارت التقارير، إلى أن الزمالك قد وعد اللاعب بأن يكون من بين لاعبي الفئة الأولى في الفريق، فيما يتعلق بمسألة الرواتب والمكافآت والحوافز وغيرها من تلك الأمور.

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانتقال نحو القلعة البيضاء في الشتاء المقبل، ولكنه طلب بعض الوقت لمناقشة الأمر مع إدارة ناديه الحالي.

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