«زد 2009» يكتسح أطفيح بنتيجة 1/12 بدوري منطقة الجيزة

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، علي فريق أطفيح بنتيجة 12 /1 يأتي هذا خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ، ضمن منافسات دوري منطقه الجيزه تحت قيادة شادي هشام المدير الفني للفريق.



وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد كل من:

ياسين محمد عمر النور هدفين.

يوسف محمد نبيل رونى هدفين .

احمد خياشى ٣ أهداف .

محمد عمرو فاروق هدف .

زياد ابو اليسر ٣ أهداف .

أشرف هشام جوهر هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد اليوم .

ويتكون الجهاز الفنى للفريق كالتالي :

دكتور شادى هشام مدير فنى

كابتن أحمد على مدرب عام

كابتن عمر أبوالسعود مدرب

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس

كابتن احمد هندى ادارى

كابتن محمد عبدالجواد زيكا مدرب احمال

دكتور مينا لطيف عظام

دكتور محمود هوارى اخصائى

مساعد ملعب شهاب أحمد