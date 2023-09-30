السيسي: البنية الأساسية للدولة في 2014 و2015 لم تكن جاهزة لبدء تطوير الصناعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاهتمام بالصناعة أخذ نقاشات كثيرة من المسئولين خلال الفترة الماضية، لأن من أولويات الدولة الاهتمام بقطاع الصناعة منذ بدايته، مشيرا إلى أن هذا الكلام من حيث الأولوية صحيح تماماً.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن البنية الأساسية للدولة لم تكن مستعدة من أجل النهوض بقطاع الصناعة من قبل في عامي 2014 و2015 من حيث إنه لم يكن هناك مشروعات الطاقة سواء كانت طاقة كهربائية أو غاز.

وتابع السيسي، أن الـ 150 قائمة التي تحدث عنهوزير الصناعة لا نحتاج دراسة جدوي لهم نهائيا والدولة مستعدة لإطلاق حوافز أكثر لهم من الحوافز التي تم الإعلان عنها لأنهم سيوفرون فاتورة دولارية للدولة بقيمة 25 مليار دولار.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تقليل فاتورة الاستيراد هو السبيل الوحيد لتقدم البلد.

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