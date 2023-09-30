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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حدبة الرقبة.. أسباب ظهورها وأعراضها وكيفية التخلص

صدى البلد

تعد حدبة الرقبة هي عبارة عن بروز واضح في مؤخرة الرقبة نتيجة تجمع بعض الأنسجة الدهنية أو خلل في عظام منطقة الرقبة أو الصدر،وقد تتسبب مثل هذه الحالات في بعض المشاكل في المظهر العام التي قد تتطلب إحدى عمليات التجميل، بالإضافة إلى بعض المشاكلالمتعلقة بوظائف الجسم والقدرة على ممارسة النشاطات اليومية بشكل طبيعي


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض أسباب ظهورها و أعراضها وكيفية التخلص منها وفقا لموقع هيلثى..


 

ما هي أبرز أسباب ظهور حدبة الرقبة؟


 

يظهر تحدب الرقبة بسبب حالة صحية تعرف باسم (cushing syndrome) ،وهي إحدى الحالات الصحية التي تنتج عن اختلال مستوىالكورتيزول في الدم لعدة أسباب ينتج عنها تراكم الدهون في المنطقة الخلفية من الرقبة.


قد يظهر تجمع الدهون في المنطقة الخلفية للرقبة نتيجة استخدام بعض أنواع الأدوية لفترات طويلة ومنها الستيرويد، وتستدعي هذهالحالات في الغالب زيارة الطبيب لاستشارته وتحديد علاج بديل أو جرعات محددة. 

تتسبب بعض حالات السمنة المفرطة في ظهور حدبة الرقبة بشكل واضح، حيث يكثر تراكم الدهون في منطقة مؤخرة الرقبة بجانب العديد منمناطق الجسم الأخرى، وتختلف نسبة توزيع الدهون في الجسم من شخص لآخر وفقاً للعديد من العوامل.


 

ينتج تحدب الرقبة أيضاً عن بعض الأمراض النادرة التي تتسبب في حدوث خلل في معدل الحرق والتمثيل الغذائي في الجسم.

قد يظهر تحدب الرقبة في بعض الأشخاص نتيجة خلل أو تشوه عظام هذه المنطقة، ومن ذلك بعض الحالات التي تظهر مع التقدم في السنوظهور هشاشة العظام.
 

ما هي أعراض حدبة الرقبة؟


 

يصاحب انحناء الرقبة بعض الصعوبات المتعلقة بالتنفس والبلع، وذلك لتأثير الانحناء بشكل كبير على مجرى الطعام ومجرى الهواء.

يؤثر اعوجاج أي جزء من العمود الفقري على باقي أجزائه بصورة ما، ففي الغالب يعاني معظم الأشخاص الذين تظهر لديهم حدبة الرقبةمن آلام في منطقة الظهر.


 

قد تصاب منطقة الرقبة بتغير ملحوظ في طبيعة وشدة الإحساس، فقد تقل درجة الإحساس بالمؤثرات الخارجية في هذه المنطقة أو قد تظهربعض أعراض الخدر وتغير الإحساس.


 

يصاحب حدبة الرقبة بعض الأعراض المرضية الأخرى في حالة ما إذا كانت الحدبة ناتجة عن تراكم الدهون نتيجة بعض الأمراض كما ذكرناسابقاً


 

أبرز أساليب علاج الحدبة في الرقبة:


تعتمد طرق علاج الحدبة على العديد من العوامل المتعلقة بحالة الشخص وأسباب ظهور الحدبة، لذا فإنه من الضروري استشارة الطبيبالمختص لمعرفة العلاج المناسب، لكن فيما يلي نستعرض لكم أهم طرق العلاج المستخدمة. 


بعض التمرينات المستخدمة في علاج الحدبة خلف الرقبة:


 

1- تمارين المقاومة لعضلات الرقبة الخلفية:

تساعد هذه التمرينات في تحسين عمل عضلات الرقبة الخلفية واستعادة التوازن بينها وبين العضلات الأمامية، ويعمل ذلك على التقليل منوضع الرقبة الخاطئ والمساعدة في الحصول على رقبة معتدلة، ويمكنك إجراؤه من خلال تكرار إرجاع رأسك للخلف مع استخدام أحد كفيككمصدر للمقاومة.


 

2- تمرين شد الذقن:

يعرف باسم تمرين (chin in) ويشبه إلى حد كبير وضع الوقفة العسكرية، وذلك بسحب الذقن باتجاه الداخل مع الحفاظ على الرأس فيوضع رأسي، ويساعد هذا التمرين في تحسين درجة الإحساس بوضع الرأس (proprioception) وتجنب الأوضاع الخاطئة للرقبة علىمدار اليوم وتجنب آلام الرقبة، بالإضافة إلى تحسين عمل بعض عضلات الرقبة.

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