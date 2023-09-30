بعد رفض تمويل الحكومة.. رئيس النواب الأمريكي يهاجم الشيوخ ويتودد لـ الديمقراطيين

اتهم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم السبت، مجلس الشيوخ بعدم القيام بدوره في أزمة الإغلاق الحكومي.

وبينما تقترب الحكومة الفيدرالية الأمريكية من خطر الإغلاق، قرر رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن يحدث تغييرًا جذريًا، بالتودد إلى الديمقراطيين وطلب التعاون معهم من أجل العمل على تبني مشروع قوانين رؤية تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" للأنباء، إن من المتوقع أن يحث مكارثي، الجمهوريين، على دعم مشروع قانون تمويل قصير الأجل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك من خلال الفوز بدعم من الديمقراطيين.

ووصف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، التحرك بأنه بمثابة محاولة أخيرة يائسة. وسيختبر التحرك سيطرة مكارثي على الأغلبية البسيطة التي يحظى بها الجمهوريون بالمجلس بواقع 221 مقعدا أمام 212 للديمقراطيين.

ورفض الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون اقترحه زعيمهم لتمويل الحكومة مؤقتا، مما يجعل من المؤكد أن الوكالات الفيدرالية تغلق أبوابها جزئيا ابتداء من يوم الأحد.

وفي تصويت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198، رفض مجلس النواب الإجراء الذي من شأنه تمديد التمويل الحكومي لمدة 30 يومًا وتجنب الإغلاق. وكان من شأن مشروع القانون هذا أن يخفض الإنفاق ويقيد الهجرة، وهي أولويات الجمهوريين التي لم يكن لديها فرصة كبيرة لتمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.