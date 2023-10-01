خناقة بمباراة الزمالك وأرتا سولار| وضرب الجزيري.. تفاصيل

أنهت مباراة الزمالك وأرتا سولار بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك

خناقة بمباراة الزمالك

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الزمالك وأرتا سولار، خناقة بين لاعبي الفريقين، في اللقاء المقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

مشادة بين زيزو ولاعب أرتا سولار الجيبوتي.. وإنذار للثنائيوبدأت الأزمة بمشادة بين زيزو وأحد لاعبي أرتا سولار، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحدثت خناقة بين لاعبين الفريقين؛ إذ اعتدى أحد لاعبي أرتا سولار على سيف الدين الجزيري، ليمنح الحكم بطاقة صفراء لمدافع الضيوف، وإنذار على "زيزو"، جناح الزمالك.

أهداف مباراة الزمالك وأرتا سولار

وانطلقت مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، التي يتم بثها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة.

وافتتح أهداف مباراة الزمالك وأرتا سولار، وارساما حسن لـ أرتا سولار في الدقيقة 16 بعد تمريرة داخل منطقة جزاء الزمالك، وفي الدقيقة 50 عادل يوسف أوباما النتيجة للفارس الأبيض، متابعة لكرة عرضية مرسلة من أحمد زيزو.

وفي الدقيقة 52 سجل شيكابالا هدف التقدم للزمالك، لتصبح النتيجة 2-1.

الزمالك

تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار

جاء تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا.



في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وعلى دكة البدلاء:

محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

ويدير مباراة الزمالك وأرتا سولار، طاقم تحكيم غاني، يضم كل من:

حكم ساحة: دانيال لاريا نيي.

مساعد أول: كواسي برووبي.

مساعد ثاني: رولاند نيي آديي.

حكم رابع: شارلز بولو.