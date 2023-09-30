رسالة مهمة جدا للمصريين.. أبرز تصريحات السيسي في مؤتمر"حكاية وطن"

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مؤتمر حكاية وطن حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، التي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ ويأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وخلال هذا المؤتمر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للمواطنين وتطرق الى الحديث عن الانتخابات الرئاسية واستهل حديثه بكلمه وجهها للمواطنين قائلا: "كل حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم سنقف جميعا أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

