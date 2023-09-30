براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قضية سيدة الزقازيق حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، ببراءة سيدة فاقوس والتي اتهمت بإنهاء حياة ابنها، وطهي أجزاء من جسده وتناوله وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم واصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

https://www.youtube.com/watch?v=Td1ljDQa1jM

من جانبه قال محامي المتهمة أنه يوم تاريخي في القضاء، وبالتحديد في هذه القضية، لأنه من غير الممكن أن تقوم أم طبيعية بارتكاب مثل هذه الجريمة، وان الحكم بيؤكد على ما وصلت اليه المحكمة في الكشف عن أسباب الجريمة، وده لان المحكمة قامت باستجواب المتهمة أكثر من مرة وتبين لها أن عندها بعض الإضطراب.



وفي الجلسة السابقة كانت استمعت هيئة المحكمة في الشرقية لمرافعة دفاع المتهمة و استمعت ايضا لمرافعة الدفاع بالحق المدني وتم مواجهة والد الطفل المجني عليه مع طليقته المتهمة و استمعت ايضا هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والي اكدت ان المهتمة مسئولة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا وأنه يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.