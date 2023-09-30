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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح ، مما عرضها لبعض الانتقادات .

واثناء غناء هيفاء وهبي على المسرح تفاجأت بسقوط جزء من فستانها من الاعلي وهو ما جعلها تضع يدها على الفستان .

 

 

هيفاء وهبي :

 

 

كشفت منصة شاهد vip  عن استعدادها طرح فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي ، وذلك بعد رفعه من دور العرض خلال الأشهر الماضية . 

 

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية. 

 

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

 

وكانت منصة شاهد قد أعلنت عن عرض كل من أفلام ابن الحاج أحمد بطولة شيكو ، بالإضافة إلى فيلم يوم 13 من بطولة دينا الشربيني وشريف منير ، والذي تدور أحداثه في إطار رعب .

هيفاء وهبي

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