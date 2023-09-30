في لوكيشن «الإسكندراني»|خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده: «كان يوم وحش لهذه الأسباب»

احتفل المخرج خالد يوسف، بعيد ميلاده مساء أمس في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "الاسكندراني"، الذي يتم تصويره حاليًا في مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنه يرى أن يوم ميلاده هو "يوم سيئ" لأنه يتزامن مع رحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، "يوم وحش يوم رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بس هنعمل إيه بقى قدرنا، لكن ارتباط مولدي بيوم رحيل عبدالناصر أشعر من خلاله بوجود ذكرى وارتباط بين يوم ميلادي ويوم رحيل عبدالناصر".



وكشف خالد يوسف خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سبب اختياره لرواية "الإسكندراني" للعودة للسينما بعد سنوات من الغياب، فهو يرى أن هذه الرواية جيدة جدًا، والكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وضع فيها خلاصة خبرته، كما أنه وضع فيها الفرق بين اسكندرية في أوائل الثمانينيات وبين الإسكندرية في الأربعينيات والخمسينيات".

وأضاف “يوسف”، قائلاً: "فما بالك بقى لما أحولها لإسكندرية 2023 والإسكندرية بتاعت زمان في الأربعينيات والخمسينيات، أنا كبرت هذه الفترة على الفارق الذي كتبه الأستاذ أسامة ولكن بشكل معاصر، لكننا سنقدم نفس منتج الأستاذ أسامة، وطبعاً بوابة الأستاذ أسامة بوابة عظيمة تشرف أي حد أن يقترب منها".