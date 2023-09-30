مش قد المسئولية.. إلهام شاهين تكشف سر عدم إنجابها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها راضية عن عدم إنجابها للأطفال، موضحة أنها لم تكن شخصا مسئولا عن تلك الفكرة، وتريد أن تعيش حرة دون أي قيود.

وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،: "راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب، وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤليات، عاوزه أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله، في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها؟، لازم يبقى في اختيار، وأنا اختارت".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض؛ لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها.

واختتمت إلهام شاهين، حديثها، عن مشاركتها في فيلم الهلفوت مع الزعيم عادل إمام، قائلة: إن دورها كتُب لنجمة قبلها، وهي الفنانة سعاد حسني، ولكنها اعتذرت عنه؛ فقرر الزعيم ترشيحها للدور كوجه جديد في السينما، وإعطائها فرصة، حيث هاتفها في التليفون، وأرسل لها السيناريو، ونال إعجابها.