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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد لقاء أرتا سولار|«شلتوت»: جماهير الزمالك «فيتامينات» اللاعبين وسبب الفوز و«أوسوريو» فضائي..فيديو

الزمالك
الزمالك

أكد عصام شلتوت، الناقد الرياضي، أن فوز الزمالك في مباراته أمام أرتا سولار سببها الجمهور الأبيض، مشددًا على أن الجمهور ظل على هتافه للاعبين قدموا "فتامينات" للاعبين، معقبًا: "ريمونتادا" الزمالك هي للاعبين وليست لخطة مدرب الزمالك أوسو.

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وأوضح "شلتوت"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون المرور أمام نادي الزمالك، مؤكدًا أن مدرب الفريق خوان كارلوس أوسوريرو فضائي يفكر وأنه يمتلك فريق أعلى من السيتي، معقبًا: "ليس هكذا الأحلام والطموحات.. يجري تبديلات بطريقة غير قادرين تحملها".

وأشار عصام شلتوت إلى أنه لا يجب أن يكون هناك عقوبات في الليلة التي تسبق أي مباراة، وكان لابد أن يتم تأجيل العقوبات فور الانتهاء من المباراة، وما حدث أمس لا يصح والإدارة اخطئت في هذا الشئ.

ونوة بأنه يعتقد أن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد سيستغنى عن مدربه، حيث إنه لم يعد يكن هناك علاقة جيدة مع اللاعبين، مؤكدًا أن انتخابات نادي الزمالك ستكون بها مفاجآت عديدة، مشددًا على أن الكابتن حسين لبيب يتعامل مع انتخابات الزمالك على أنها جماهيرية.

القاهرة والناس الناقد الرياضي انتخابات الزمالك برنامج حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس شيكابالا عصام شلتوت فوز الزمالك

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