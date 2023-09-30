بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة جنوب الجيزة في العام القضائي الجديد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بالجيزة ومقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بربيع الجيزي التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.

تضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة 1 برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه محمد والدائرة 2 برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات والدائرة 3 برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان أحمد والدائرة 4 برئاسة المستشار د. حسام محمد سامي جابر.

كما تضم الدائرة 5 برئاسة المستشار عادل سيد إبراهيم محمد جبر والدائرة 6 برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي مسعود والدائرة 7 برئاسة المستشار عادل علي سليم حسن والدائرة 8 برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين صالح والدائرة 9 برئاسة المستشار خضر طلبة حسين عبد الفضيل والدائرة 10 برئاسة المستشار مدحت فروق عبد الرازق خاطر والدائرة 11 برئاسة المستشار أحمد أحمد محمد دهشان والدائرة 12 برئاسة المستشار أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني.

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