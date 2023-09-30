إعاقة بالذراع الأيسر.. الحبس سنة مع الشغل لعاطل أحدث عاهة مستديمة لعامل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطلا بالحبس سنة مع الشغل أحدث عاهة مستديمة لعامل في دار السلام.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم يوسف محمد، 47 سنة، عاطل بالاشتراك مع صديقيه أحمد وإسماعيل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحداث جرح بالمجني عليه محمود عبد الهادي مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأحضرا أسلحة بيضاء «سكين» دون مسوغ قانوني وما أن ظفرا به حتى قيده يوسف وإٍسماعيل وكال له أحمد عدة ضربات بذراعه وقدمه اليسرى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%.



وأضافت شهادة محمود عبد الهادي، المجني عليه، 20 سنة، عامل أنه على أثر خلافات سابقة فيما بينه وبين أحمد قام المتهمان يوسف وإسماعيل بتقييده وكال له أحمد عدة ضربات بسلاح أبيض «سكين» استقرت بذراعه وقدمه اليسرى فأحدثوا به جروج بذراعه وقدمه اليسرى والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.