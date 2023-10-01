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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يأكل المريض آيس كريم فور استئصال عملية اللوزتين؟

اللوز
اللوز

تناول الآيس كريم بعد استئصال اللوزتين قد يكون مفضلاً لبعض المرضى لأسباب عدة كشف عنها موقع هيلثي. 

1. التخفيف من الألم: بعد استئصال اللوزتين، يمكن أن يعاني المريض من آلام في الحلق والتهيج. تناول الآيس كريم البارد يمكن أن يعمل كمسكن ويخفف الألم والتورم في الحلق.

2. التبريد والتخفيف من الالتهاب: الآيس كريم يحتوي على برودة ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب في الحلق ويمكن أن يخفف الانتفاخ.

3. توفير الترطيب: بعد الجراحة، قد يكون البلع صعبًا ويمكن أن يشعر المريض بالجفاف في الحلق. الآيس كريم قد يساهم في توفير الترطيب والراحة للمريض.

ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب المعالج قبل تناول الآيس كريم أو أي نوع آخر من الطعام بعد استئصال اللوزتين. يمكن للطبيب تقييم الحالة الفردية للمريض وتوجيهه بشأن النظام الغذائي الأنسب والمناسب لعملية التعافي.

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