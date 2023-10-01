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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: حان الوقت لتولي نجوم الكرة المناصب في الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، المرشح على منصب رئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر القادم، إنه حان الآن الوقت على نجوم نادي الزمالك السابقين فى تولي المناصب الإدارية ورئاسة النادي خلال الوقت الحالي.

وأضاف فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "أعلن عن قائمتي الانتخابية إن شاء الله خلال 3 أو 4 أيام، وأتمني أن تخرج الانتخابات فى أفضل شكل.

وتابع فاروق جعفر:" هناك ترابط خلال الفترة الأخيرة بين جميع أبناء النادي، ومصلحة النادي هى الأهم.

وأتم: “الاهتمام بكرة القدم والألعاب الأخري على رأس أولوياتي حال النجاح فى انتخابات نادي الزمالك”.

فاروق جعفر الزمالك نادي الزمالك

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