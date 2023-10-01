إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مرسى علم - القصير

وقع حادث تصادم مروع على طريق "مرسى علم - القصير" جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث ارتطمت سيارتي ملاكي بربع نقل على بُعد 30 كيلومترًا من مدينة مرسى علم. نتج عن هذا الحادث الخطير إصابة 6 أشخاص.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً فوريًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث. سارعت سيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.

وفيما يُجرى التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، تجدر الإشارة إلى أهمية التقيد بقوانين وقواعد السلامة على الطرق وضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.