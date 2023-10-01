كاتب صحفي: مبادرة الحوار الوطني انتقلت من حيز النخبة لرحابة الرأي العام المصري

قال رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربي" جمال الكشكي، إن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تختلف عن كل المُبادرات السابقة، لافتًا إلى أنها الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، وقد انتقلت من حيز النخبة إلى رحابة الرأي العام المصري.



وأضاف الكشكي - في مقال له اليوم الأحد في المجلة تحت عنوان: "الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني" - أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته إلى محافظة بني سويف، يوم السبت 16 سبتمبر، ضاعفت من أهمية هذا الحدث؛ بتأكيده على إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بجميع مكوناته، وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم.. كل ذلك كان وراء دعوته للحوار الوطني، التي جمعت النسيج المصري بكل عناصره".