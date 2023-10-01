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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرة من فيضانات مهددة للحياة.. نيويورك: الأمطار الغزيرة أصبحت الوضع الطبيعي الجديد

أمطار نيويورك
أمطار نيويورك

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كارثي هوكول، اليوم السبت، أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار في المدينة تعكس "الوضع الطبيعي الجديد" بسبب آثار تغير المناخ. 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، شهدت مدينة نيويورك أحد أكثر أيامها رطوبة على الإطلاق يوم الجمعة وبدأت في الجفاف في اليوم التالي.

وأضافت هوكول في كلمة تحذيرية لها "بالطبع نعلم أن هذا ناجم عن تغير المناخ. هذا للأسف ما يجب أن نتوقع أن يكون الوضع الطبيعي الجديد".

وسقطت أمطار بنحو 20 سنتيمترا على بعض أجزاء المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان، وبينما تراجع خطر الفيضانات في المدينة بحلول منتصف نهار السبت، قال مستشفى محلي في حي بروكلين إنه سيقوم بإجلاء جميع المرضى والموظفين بعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة.

وحذرت هوكول من حدوث فيضانات "مهددة للحياة"، معلنة حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج أيلاند وهدسون فالي.

وأثنت على استجابة السلطات وقالت اليوم السبت إنه لم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار.

وطلب المسؤولون من بعض سكان نيويورك تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات.

وقالت هوكول إن حالة الطوارئ، التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات، ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة.

نيويورك الفيضانات المفاجئة الامطار تغير المناخ فيضانات

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