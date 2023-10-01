صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

يعد اللبن الرائب من المشروبات الصحية التي يجب تناولها باستمرار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل اللبن الرايب بتوصيات لجنة سلامة الغذاء.

طريقة عمل اللبن الرايب :

_ يتم غلي الحليب

_ نترك الحليب حتى يبرد وتصل درجة حرارته 40 درجة مئوية وهي الدرجة التي تستطيع اليد تحمل سخونته لعدة ثواني

_ نقوم بتنعيم علبة زبادي بلدي كما ذكر سابقا أو نستخدم كوب لبن رايب لكل كيلو حليب ويتم التقليب جيدا بخفة ، ثم تغطية الوعاء ووضعه في مكان دافئ لمدة أربع أو خمس ساعات حتى يصبح قوامه سميك .

_ يتم ضرب اللبن في الخلاط حتى يصبح قوامه كريمي ثم يوضع في عبوات زجاجية في الثلاجة ويشرب مبردا

نقدر نعمل نفس الخطوات السابقة من اللبن المبستر المعلب لكن مش محتاجين نغلي اللبن المبستر ، فبيتم تدفئته فقط لدرجة الحرارة المطلوبة .