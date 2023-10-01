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برلمان

برلمانى: حكاية وطن توثيق حقيقى للإنجازات المتعددة للرئيس السيسى

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» ، معتبراً مؤتمر حكاية وطن بمثابة تجسيد وتوثيق حقيقين لجميع الإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها خلال فترة حكمه منذ عام 2014 والتي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة الرئيس السيسي كشفت للمصريين بكل الصدق والامانة جميع التحديات والمعوقات التى واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كافة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال الدكتور محمد سليم إن المصريين ينتظرون من الرئيس السيسي استكمال باقي الإنجازات التي بدأها في عام 2014 مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك توافد المصريين على مقار الشهر العقارى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فى جميع أنحاء البلاد لكى يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن التحديات المصريين الدولة المصرية

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