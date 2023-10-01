وكيل تعليم جنوب سيناء: الانضباط والاهتمام بالنشاط وتنمية روح الولاء والانتماء بالمدارس

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ضرورة الانضباط والالتزام بالزي المدرسي مشيرا إلي أهمية الأنشطة المدرسية لتنمية روح الولاء والانتماء لدي الطلاب و هنأ عقل الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء لمدارس مدينة طور سيناء في أول يوم دراسي وحضور طابور الصباح.



وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح مع الطالبات وفقرات تمارين الصباح واستمع للإذاعة الصباحية وتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم كلمة الصباح التي تناولت " انتصارات أكتوبر المجيد " وبطولات وتضحيات الجيش المصري لاسترجاع أرضه.



وهنأ عقل الطلاب والمعلمين بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الذهبية لانتصار أكتوبر المجيد مشيدا ببطولات وتضحيات الجيش المصري في سبيل استرجاع وطنه وجدد التحية لجيش مصر وقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء أرضه.



وتطرق وكيل الوزارة في كلمته لأهمية الانضباط والالتزام بالزي المدرسي والاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية مؤكدا أهمية الأنشطة التي تساعد على تنمية الشخصية وغرس الانتماء والوطنية.



وأكد عقل على دور المدرسة وكونها بيئة جاذبة وممتعة، وحاضنة أولى للمواهب وأشار وكيل الوزارة لدعم القيادة السياسية للتعليم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعليم بالمحافظة والتطور الهائل فى الأبنية التعليمية التى شهدتها مدراس المحافظة بمختلف مدنها وأشاد وكيل الوزارة بهيئة التدريس بمدرسة الزهور الثانوية وإدارة المدرسة لما يقومون به للنهوض بالعملية التعليمية حيث تعد مدرسة الزهور الثانوية ذو طابع متميز واختتم وكيل تعليم جنوب سيناء زيارته للمدرسة بتحية العلم والنشيد الوطني.

شهد الزيارة مع وكيل الوزارة المهندس كمال عبد الملاك مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء وعدد من موجهي ومتابعي المديرية والإدارة و آمال صبحي مديرة المدرسة.

اول يوم دراسي

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وكيل الوزارة يحضر الطابور

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