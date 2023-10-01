قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

حجز فريقا الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، بسهولة شديدة.

وتفوق الأهلي على سان جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما اكستح بيراميدز الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجمعة المقبل 6 أكتوبر موعداً لإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الأهلي يتجنب كابوسه

لأول مرة منذ سنوات طويلة، يضمن الأهلي عدم مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو الفريق الذي كان بمثابة عقدة للمارد الأحمر الموسم الماضي، وكان قريبا للغاية من الإطاحة به من دور المجموعات، لكن الأهلي تأهل بصعوبة بالغة ونجح في التتويج بالبطولة في النهاية.

وتواجد الأهلي في المستوى الأول بقرعة دوري أبطال إفريقيا، رفقة صن داونز والوداد المغربي والترجي التونسي، وبالتالي سيتواجد فريق منهم على رأس كل مجموعة بالبطولة.

صدام محتمل مع بيراميدز

وضمن كل من بيراميدز وبترو أتلتيكو التواجد في التصنيف الثاني، ويعد شباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني الأقرب للحاق بهما.

لوائح الكاف لا تمنع تواجد فريقان من نفس البلد في مجموعة واحدة، وبالتالي يمكن أن يلتقي الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات.

ويشارك بيراميدز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد حصد المركز الثاني في البطولة الدوري الممتاز، الموسم الماضي.