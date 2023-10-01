عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حارس مرمي الزمالك على مباراة أرتا سولار الجيبوتي.. شاهد

محمد عواد
محمد عواد

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر عواد في الصور من داخل الملعب من مباراة الزمالك الأخيرة، معلقاً:"الحمدلله".

علق أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد إقصاء أرتا سولار الجيبوتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. 

 

قال أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية:

نحن من صعبنا المهمة علي أنفسنا من مباراة الذهاب كان متاح العديد من الفرص للتسجيل أمام الزمالك ولكن لم نسجل وفي مباراة العودة لعبنا شوط أول سئ للغاية رغم ضعف المنافس وكان لدينا إصرار في الشوط الثاني علي الصعود لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية.

تابع مدرب الزمالك: اللعب بثنائي رؤوس حربة من أجل الضغط بكل القوي على الفريق المنافس واستغلال الكرات العرضية وقمت بتغيير طريقة اللعب هذه المباراة عبر كرات عرضية وطويلة من أجل ضغط الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء وبعد العودة لطريقتنا الطبيعية خلال الشوط الثاني استطعنا تسجيل 4 أهداف والعودة في المباراة بشكل طبيعي. 

أضاف مدرب الزمالك: تعاملنا مع اللاعبين نفسياً داخل غرفة الملابس بين الشوطين وعملنا علي تهدئتهم من أجل العمل الي العودة في المباراة وطلبنا منهم تسجيل أول هدف وبعد ذلك ستكون باقي الأمور سهلة للغاية في العودة. 

استطرد : أوباما نجح في المساهمة في الأربع أهداف لنادي الزمالك وكان لابد جلوسه علي الدكة لنستطيع النظر ف وجود  لاعبين يستطيعوا تحقيق الفارق من خارج الملعب وسنعمل خلال الفترة القادمة علي تجهيز اكبر عدد من اللاعبين لخوض جميع المباريات المقبلة. 

اللاعب محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك في الكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

صحف السعودية: المملكة تدين بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى.. وانفجار بتركيا

شيخ الأزهر يوصي سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش بوضع ملف الوافدين بمقدمة أولوياته

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

بيان مهم من الأردن بشأن الهجوم الإرهابي على الداخلية التركية في أنقرة

محمد صلاح يثير الجدل باعتراضه على هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

انفجار تركيا.. القاهرة الإخبارية: لا تغييرات بخصوص حضور أردوغان إلى البرلمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

فيديو

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ