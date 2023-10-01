أول تعليق من حارس مرمي الزمالك على مباراة أرتا سولار الجيبوتي.. شاهد

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر عواد في الصور من داخل الملعب من مباراة الزمالك الأخيرة، معلقاً:"الحمدلله".

علق أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد إقصاء أرتا سولار الجيبوتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

قال أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية:

نحن من صعبنا المهمة علي أنفسنا من مباراة الذهاب كان متاح العديد من الفرص للتسجيل أمام الزمالك ولكن لم نسجل وفي مباراة العودة لعبنا شوط أول سئ للغاية رغم ضعف المنافس وكان لدينا إصرار في الشوط الثاني علي الصعود لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية.

تابع مدرب الزمالك: اللعب بثنائي رؤوس حربة من أجل الضغط بكل القوي على الفريق المنافس واستغلال الكرات العرضية وقمت بتغيير طريقة اللعب هذه المباراة عبر كرات عرضية وطويلة من أجل ضغط الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء وبعد العودة لطريقتنا الطبيعية خلال الشوط الثاني استطعنا تسجيل 4 أهداف والعودة في المباراة بشكل طبيعي.

أضاف مدرب الزمالك: تعاملنا مع اللاعبين نفسياً داخل غرفة الملابس بين الشوطين وعملنا علي تهدئتهم من أجل العمل الي العودة في المباراة وطلبنا منهم تسجيل أول هدف وبعد ذلك ستكون باقي الأمور سهلة للغاية في العودة.

استطرد : أوباما نجح في المساهمة في الأربع أهداف لنادي الزمالك وكان لابد جلوسه علي الدكة لنستطيع النظر ف وجود لاعبين يستطيعوا تحقيق الفارق من خارج الملعب وسنعمل خلال الفترة القادمة علي تجهيز اكبر عدد من اللاعبين لخوض جميع المباريات المقبلة.