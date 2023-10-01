مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق بناد ليلي بإسبانيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين جراء حريق اندلع في ناد ليلي بمدينة مورسيا الواقعة في جنوب شرق إسبانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت خدمات الطوارئ إنه تم نقل اثنين من المصابين في الحريق إلى المستشفى، مضيفا أن عملية إخماد النار شارك فيها عدة فرق للإطفاء ومروحية.

ويتم حاليا التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، فيما حذرت خدمات الطوارئ من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وكتب عمدة مورسيا خوسيه باليستا على منصة “إكس”: "ارتفع عدد الوفيات داخل ملهى أتالايا الليلي إلى 7".

وقال باليستا لقناة “24 إتش” التلفزيونية الإسبانية: "لقد شعرنا بالصدمة"، مضيفًا أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن العديد من الأشخاص المفقودين.