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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حدث في كوكب الدوري الإنجليزي| اعتذار رسمي إلى ليفربول بسبب هدف غير محتسب.. وهذا رد فعل كلوب وصلاح

ليفربول
ليفربول

تلقى فريق ليفربول الانجليزي هزيمة صاعقة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، مساء يوم السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعد هذه الهزيمة الأولي لليفربول في الدوري الانجليزي لهذا الموسم.

وأثار هدف لويس دياز، لاعب ليفربول الانجليزي، جدلا واسعا بسبب إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 34، عقب متابعة لتمريرة من محمد صلاح، الأمر الذي تسبب في غضب ليفربول والمدرب الفني وجماهير النادي الانجليزي.

إلغاء هدف ليفربول في الدقيقة 34

وفي الدقيقة 34 من زمن مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، قام لاعب فريق "الريدز" بتسديد هدف تجاه شباك توتنهام هوتسبير، ليقوم حكم المباراة بإلغاء الهدف، وعدم احتسابه.

ومع الرجوع إلي تقنية الفيديو “VAR"، ألغي حكم المباراة الهدف بداعي التسلل، ولم يحتسبه لصالح ليفربول، مما أثار غضب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.

اعتذار رسمي بعد إلغاء هدف ليفربول

وأقرت لجنة التحكيم الإنجليزية المحترفة "PGMOL"، بوجود خطأ تحكيمي كبير في مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونشرت لجنة التحكيم بيانًا جاء فيه: "تقر اللجنة بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول".

وعقب: "تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة. لقد كان هذا خطأً واقعيًا واضحًا وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل VAR، ومع ذلك، فشل VAR في التدخل".

وتابع: "ستقوم لجنة التحكيم بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ. وستقوم اللجنة بالاتصال على الفور بليفربول عقب نهاية المباراة للاعتراف بالخطأ".

رد مدرب ليفربول علي الاعتذار

ورد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علي بيان لجنة التحكيم الإنجليزية المحترفة "PGMOL"، واقرارها بصحة هدف النادي وخطأ إلغاء الهدف في مباراة توتنهام هوتسبير.

وقال يورجن كلوب في تصريحات له: "كيف يساعدنا ذلك الآن؟ لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد، لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعاً اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل".

وعقب المدير الفني لنادي ليفربول، أنه تم اتخاذ قرار إلغاء الهدف بسرعة، والذي غير من نتيجة المباراة، لقد قمنا بتسجيل هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن نهزم بها خصومنا".

رد فعل غريب من محمد صلاح

وأثار الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، الجدل على هدف الريدز الملغي أمام توتنهام، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام محمد صلاح بوضع إعجاب على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، على تحليل نشرته شبكة "بي إن سبورتس" لهدف ليفربول الملغي، قبل أن يعود لحذفه.

ونشرت بي إن سبورتس الهدف الملغي مؤكدة بالخطوط أن هدف ليفربول صحيح ولا يوجد أي تسلل على دياز، وأن هناك خطأ من جانب تقنية الفيديو.

بطاقة حمراء في مباراة ليفربول

وفي أحداث مباراة ليفربول توتنهام هوتسبير، أكمل ليفربول المباراة بـ 9 لاعبين فقط، بعد طرد ديوجو جوتا وكيرتس جونز، إضافة لإلغاء هدف لصالح لويس دياز لاعب ليفربول بداعي وجود تسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعلق المدرب الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، علي البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب ديوجو جوتا، وقال كلوب أن تلك البطاقة الحمراء هي التي "قتلت المباراة".

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