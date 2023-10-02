أول قسط بعد 3 أشهر.. شروط و إجراءات حجز شقة في الإسكان المتوسط

تستعد وزارة الإسكان، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات "سكن مصر، وجنة، والإسكان المتميز"، بمدن "رشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، وناصر، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وملوي الجديدة"، على أن يتم تخصيص الشقق للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتوسط 2023

مقدم حجز شقق الإسكان المتوسط 2023

- شقق الإسكان المتميز: 25 ألف جنيه.

- شقق سكن مصر: 50 ألف جنيه.

- شقق جنة: 100 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتوسط 2023

- استكمال سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة.

- سداد 1% مصاريف إدارية.

- سداد 0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل التسليم.

- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند التسليم.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، محملة بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري في وقت الطرح.

- سداد 2% مصاريف تحصيل.

- سداد 0.5% مصاريف إدارية.

- يستحق القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة. 10- تقديم شيكات آجلة للأقساط.

شروط الحصول على شقق الإسكان المتوسط 2023

- ألا يقل عُمر المُتقدم عن 21 عامًا.

- أن يكون شخصًا طبيعيًا ولديه القدرة القانونية للتصرف.

- يُسمح بتخصيص الوحدة السكنية للوصي على قاصر.

- في حال تقديم أكثر من شخص لنفس الوحدة السكنية سيتم إجراء قرعة علنية يدوية لتحديد المستفيد.

- يتم شراء كراسة الشروط التي تحتوي على استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات السكنية التي ستعلن عنها.

إجراءات طرح وتخصيص شقق الإسكان المتوسط 2023

- يتم الإعلان عن توافر الوحدات السكنية المتاحة للحجز الفوري من قبل جهاز المدينة.

- يتم نشر الإعلان في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعلان في الجرائد الرسمية وفقًا لمتطلبات الطرح.

- سيتم تحديد موعد الطرح والتخصيص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

- يوفر الطرح فرصة الحصول على شقق سكنية بأسعار تنافسية.