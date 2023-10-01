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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: الرئيس السيسي صدّق على استراتيجية التحلية حتى 2050

صدى البلد

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على استراتيجية التحلية التي تم وضعها حتى 2050.

 

أكد وزير الإسكان، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن 2023»، أنه تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة من خلال بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إنشائها على مدار التسع سنوات الماضية، بلغ 1.5 مليون شقة سكنية.

 

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الإسكان: إنشاء 1.5 شقة سكنية خلال9 سنوات والقضاء على357 منطقة غير آمنة

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وزير الإسكان: انفقنا 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال9 سنوات

أشار الوزير، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشقق السكينة الشاغرة في مصر، والتي بلغ عددها حوالي 2 مليون شقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تحقيق الاستفادة منها.

 

وأوضح الوزير، أن تكلفة إنشاء عدد 860 ألف لـ شقة الإسكان الاجتماعي، تجاوزت الـ 300 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7% فقط من مساحة مصر خلال عام 2011.

عاصم الجزار وزير الإسكان حكاية وطن 2023 الشقق السكينة شقة الاسكان الاجتماعي

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