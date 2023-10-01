وزير الإسكان: الرئيس السيسي صدّق على استراتيجية التحلية حتى 2050

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على استراتيجية التحلية التي تم وضعها حتى 2050.

أكد وزير الإسكان، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن 2023»، أنه تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة من خلال بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إنشائها على مدار التسع سنوات الماضية، بلغ 1.5 مليون شقة سكنية.

أشار الوزير، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشقق السكينة الشاغرة في مصر، والتي بلغ عددها حوالي 2 مليون شقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تحقيق الاستفادة منها.

وأوضح الوزير، أن تكلفة إنشاء عدد 860 ألف لـ شقة الإسكان الاجتماعي، تجاوزت الـ 300 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7% فقط من مساحة مصر خلال عام 2011.