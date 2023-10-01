عشان غالي جدا..كيف تحمي هاتفك ال iPhone من السرقة؟

يعد هاتف iPhone من الأجهزة الإلكترونية الثمينة، لذلك من المهم اتخاذ خطوات لحماية الهاتف من السرقة. فيما يلي بعض النصائح لحماية هاتفك iPhone من السرقة:

• استخدم قفل الشاشة: يعد قفل الشاشة هو أول خط دفاع ضد السرقة. قم بتنشيط قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع أو Face ID.

• قم بتنشيط "العثور على iPhone": تتيح لك هذه الميزة تحديد موقع هاتفك المفقود أو المسروق باستخدام تطبيق "Find My" على جهاز iPhone آخر أو جهاز كمبيوتر.

• قم بتنشيط "مسح عن بُعد": تتيح لك هذه الميزة مسح بيانات هاتفك عن بُعد إذا فقدته أو سرق.

• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك: تصدر Apple تحديثات أمنية بشكل منتظم لنظام التشغيل iOS. قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك لإصلاح أي ثغرات أمنية قد تستغلها اللصوص.

• كن حذرًا عند استخدام هاتفك في الأماكن العامة: تجنب استخدام هاتفك في الأماكن العامة التي تكثر فيها السرقة، مثل وسائل النقل العام والشوارع المزدحمة.

• لا تترك هاتفك بدون رقابة: لا تترك هاتفك دون رقابة في الأماكن العامة، حتى لو كان لفترة وجيزة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لحماية هاتفك iPhone من السرقة:

• قم بتثبيت تطبيق أمان: هناك العديد من التطبيقات الأمنية المتاحة لـ iPhone. يمكن أن تساعد هذه التطبيقات في حماية هاتفك من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية.

• قم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك: إذا فقدت أو سرق هاتفك، فستحتاج إلى نسخة احتياطية من بياناتك لاستعادتها. قم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك باستخدام iCloud أو iTunes.

• قم بتتبع هاتفك باستخدام تطبيق "Find My": يمكنك استخدام تطبيق "Find My" لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق. يتيح لك التطبيق أيضًا قفل هاتفك أو مسحه عن بُعد.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك مساعدة في حماية هاتفك iPhone من السرقة.